В Минздраве напомнили правила профилактики для населения в период пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинцам напомнили, что стоит держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и обращаться к врачу при первых признаках COVID-19. Правила профилактики напомнил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Я подчеркиваю, основные правила профилактики это: социальная определенная дистанция, общаться друг с другом не менее чем на 1,5 - 2 м, мыть руки, обрабатывать руки антисептиком и уменьшить мобильность", - сказал Ляшко.
Также он напомнил, что при первых признаках болезни нужно обращаться к врачу, в первую очередь в телефонном режиме, так как учреждения здравоохранения могут быть перегружены.
Напомним, в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.