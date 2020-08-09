В Минздраве анонсировали расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство здравоохранения планирует расширять перечень лечебных учреждений, которые будут делать трансплантации в Украине. Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день у нас 24 лечебные учреждения, которые участвуют в пилоте по трансплантации... Более того, могу сказать, что мы и дальше будем расширять перечень этих больниц, анализируем документы, которые они представляют...", - отметил министр.
Как сообщал УНН, ранее Минздрав определило 24 медучреждения, которые будут делать трансплантации в Украине.
Напомним, в Украине впервые осуществлена трансплантация поджелудочной железы.