У МОЗ анонсували розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні

"На сьогодні у нас 24 лікувальні заклади, які приймають участь в пілоті по трансплантації… Більш того, можу сказати, що ми й далі будемо розширювати перелік цих лікарень, аналізуємо документи, які вони подають…" - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, раніше МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.

Нагадаємо, в Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози.