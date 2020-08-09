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У МОЗ анонсували розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні

У МОЗ анонсували розширення списку лікарень, які робитимуть трансплантації в Україні

Київ • УНН

 • 12843 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує розширювати перелік лікувальних закладів, які будуть робити трансплантації в Україні. Про це під час брифінгу у неділю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні у нас 24 лікувальні заклади, які приймають участь в пілоті по трансплантації… Більш того, можу сказати, що ми й далі будемо розширювати перелік цих лікарень, аналізуємо документи, які вони подають…" - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, раніше МОЗ визначило 24 медзаклади, що робитимуть трансплантації в Україні.

Нагадаємо, в Україні вперше було здійснено трансплантацію підшлункової залози.

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