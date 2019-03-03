В Москве столкнулись десятки автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В столице Российской Федерации Москве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием, по меньшей мере, 19 автомобилей. Об этом сообщает "360", передает УНН.
По данным издания, массовая авария произошла на 59-м километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Кунцево. Внутреннюю сторону МКАД ненадолго полностью перекрыли, но движение уже запущено.
"Некоторые машины были в щепки разбиты. И автобусы, и машины. Катастрофа какая-то", - рассказала изданию очевидец ДТП.
По данным издания, столкнулись приблизительно 38 машин, однако в Департаменте транспорта Москвы подтвердили столкновение 19 автомобилей.
Сообщается, що на возникновение коллапса на дороге повлияли метель и гололед. Сейчас рабочие устраняют последствия ДТП.
Напомним, в ДТП с автобусом под Москвой пострадали четверо украинцев.