У Москві зіткнулися десятки автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У столиці Російської Федерації Москві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі, щонайменше, 19 автомобілів. Про це з посиланням повідомляє "360", передає УНН.
За даними видання, масова аварія сталася на 59-му кілометрі Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД) в районі Кунцево. Внутрішню сторону МКАД ненадовго повністю перекрили, але рух вже запущено.
"Деякі машини були на друзки розбиті. І автобуси, і машини. Катастрофа якась", - розповіла виданню очевидець ДТП.
За даними видання, зіткнулися приблизно 38 машин, проте в Департаменті транспорту Москви підтвердили зіткнення 19 автомобілів.
Повідомляється, что на виникнення колапсу на дорозі вплинули заметіль і ожеледь. Зараз робочі усувають наслідки ДТП.
Нагадаємо, в ДТП з автобусом під Москвою постраждали четверо українців.