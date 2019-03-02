В ДТП с автобусом под Москвой пострадали четверо украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика под Москвой в России пострадали четверо украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента консульской службы МИД Украины.
"В результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет", - сообщили в департаменте со ссылкой на слова консула Украины в Москве.
Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи.
Напомним, утром в субботу, 2 марта, в поселке Курилово, что входит в один из административных округов российской столицы Москвы, произошло масштабное ДТП.
Фура столкнулась с автобусом с украинцами. Сообщалось о восьми пострадавших.
Консул Украины в Москве: в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульский сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи. pic.twitter.com/nPD3ugWpC6- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 2 марта 2019 г.