У ДТП з автобусом під Москвою постраждали четверо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді за участю автобуса і вантажівки під Москвою у Росії постраждали четверо українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту консульської служби МЗс України.
"Внаслідок ДТП під Москвою постраждали чотири громадяни України. Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає", - повідомили у департаменті з посиланням на слова консула України в Москві.
Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги.
Нагадаємо, вранці у суботу, 2 березня, у селищі Курилове, що входить в один з адміністративних округів російської столиці Москви, сталася масштабна ДТП.
Фура зіткнулась з автобусом з українцями. Повідомлялося про вісім постраждалих.
Консул України в Москві: внаслідок ДТП під Москвою постраждали чотири громадяни України. Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги. pic.twitter.com/nPD3ugWpC6— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 марта 2019 г.