В Москве установили бюст Кобзона

Сообщается, что памятник был подарен вдовой певца Нинель Кобзон.

"Когда Иосиф Давыдович ушел, я подумала, что памятник отражает его сущность, его лицо, волевой взгляд, его личность – как скала. Институт театрального искусства получил все официальные документы, теперь ему присвоено имя Иосифа Давыдовича Кобзона. Наша семья решила подарить этот бюст, чтобы он стоял у входа в институт", - отметила Кобзон.

По ее словам, бюст датирован 1997 годом и был подарен Кобзону на 60-летие.

Нинель Кобзон рассказала, что решила организовать открытие памятника в мае перед сессией студентов, пока они не уехали на каникулы.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года, он похоронен на Востряковском кладбище.