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У Москві встановили бюст Кобзона

У Москві встановили бюст Кобзона

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Москві встановили бюст народного артиста СРСР Йосипа Кобзона поруч з Інститутом театрального мистецтва, названим на честь артиста. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Повідомляється, що пам'ятник був подарований вдовою співака Нінель Кобзон.

"Коли Йосип Давидович пішов, я подумала, що пам'ятник відображає його сутність, його обличчя, вольовий погляд, його особистість - як скеля. Інститут театрального мистецтва отримав всі офіційні документи, тепер йому присвоєно ім'я Йосипа Давидовича Кобзона. Наша сім'я вирішила подарувати цей бюст, щоб він стояв біля входу в інститут", - зазначила Кобзон.

За її словами, бюст датований 1997 роком і був подарований Кобзону на 60-річчя.

Нінель Кобзон розповіла, що вирішила організувати відкриття пам'ятника в травні перед сесією студентів, поки вони не виїхали на канікули.

Нагадаємо, Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року, він похований на Востряковському кладовищі.

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