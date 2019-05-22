У Москві встановили бюст Кобзона
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Москві встановили бюст народного артиста СРСР Йосипа Кобзона поруч з Інститутом театрального мистецтва, названим на честь артиста. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Повідомляється, що пам'ятник був подарований вдовою співака Нінель Кобзон.
"Коли Йосип Давидович пішов, я подумала, що пам'ятник відображає його сутність, його обличчя, вольовий погляд, його особистість - як скеля. Інститут театрального мистецтва отримав всі офіційні документи, тепер йому присвоєно ім'я Йосипа Давидовича Кобзона. Наша сім'я вирішила подарувати цей бюст, щоб він стояв біля входу в інститут", - зазначила Кобзон.
За її словами, бюст датований 1997 роком і був подарований Кобзону на 60-річчя.
Нінель Кобзон розповіла, що вирішила організувати відкриття пам'ятника в травні перед сесією студентів, поки вони не виїхали на канікули.
Нагадаємо, Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року, він похований на Востряковському кладовищі.