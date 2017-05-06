В Москве вышли на акцию в годовщину разгона митинга на Болотной площади
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Несколько сотен человек участвуют в акции на проспекте Сахарова в российской столице Москве, приуроченной к 5-й годовщине разгона митинга на Болотной площади, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
В целом акция проходит без инцидентов, пишет издание.
До ее начала полицейские по указанию человека в штатском сняли задник со сцены, где должны выступать участники мероприятия, добавили в издании.
На заднике были написаны лозунги "Хватит Путину", "Хватит мракобесия", "Хватит войны", а также "Хватит терпеть Кадырова".
Добавим, 6 мая 2012 года на Болотной площади проходил митинг, который обернулся столкновениями демонстрантов с полицией. По факту столкновений было возбуждено дело, закончившееся для нескольких оппозиционеров тюремными сроками.