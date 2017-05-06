У Москві вийшли на акцію в річницю розгону мітингу на Болотній площі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кілька сотень людей беруть участь в акції на проспекті Сахарова у російській столиці Москві, яка приурочена до 5-ї річниці розгону мітингу на Болотній площі, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.
В цілому акція проходить без інцидентів, пише видання.
До її початку поліцейські за вказівкою людини в штатському зняли задник зі сцени, де повинні виступати учасники заходу, додали у виданні.
На заднику були написані гасла “Досить Путіну”, “Досить мракобісся”, “Досить війни”, а також “Досить терпіти Кадирова”.
Додамо, 6 травня 2012 року на Болотній площі проходив мітинг, який обернувся зіткненнями демонстрантів з поліцією. За фактом зіткнень було порушено справу, що закінчилося для кількох опозиціонерів тюремними термінами.