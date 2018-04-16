В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов - СМИ

Барокамера находилась в реставрационном цехе на предприятии в Строгино, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.



С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.

"Судя по показаниям заявителя, экспонат "Сурдобарокамера СБК-48" был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на Первой Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже.



Подозреваемых ищут.

Как сообщал УНН, полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки из фонтана на Почтовой площади в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве.