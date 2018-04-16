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В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов - СМИ

В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10448 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Москве с парковки украли экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СБК-48, в которой проходили испытания советские космонавты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости. 

Барокамера находилась в реставрационном цехе на предприятии в Строгино, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.

С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.

"Судя по показаниям заявителя, экспонат "Сурдобарокамера СБК-48" был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на Первой Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже.

Подозреваемых ищут.

Как сообщал УНН, полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки из фонтана на Почтовой площади в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве. 

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