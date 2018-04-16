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У Москві викрали радянську барокамеру для тренування космонавтів - ЗМІ

У Москві викрали радянську барокамеру для тренування космонавтів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10448 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Москві з парковки вкрали експонат столичного Музею космонавтики - сурдобарокамеру СБК-48, в якій проходили випробування радянські космонавти. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

Барокамера перебувала в реставраційному цеху на підприємстві в Строгіно, де повинні були дізнатися, чи на цьому апараті тренувалися Юрій Гагарін, Герман Титов та інші радянські космонавти.

Із заявою про крадіжку в поліцію звернувся експерт музею з пілотування польотів.

"Судячи зі свідчень заявника, експонат "сурдобарокамера СБК-48" був вкрадений в період з 19 жовтня 2017 року до 8 квітня нинішнього зі стоянки на Першій Ликовській вулиці", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, збиток склав 300 тисяч рублів. Порушено справу про крадіжку.

Підозрюваних шукають.

Як повідомляв УНН, поліція затримала подружжя за крадіжку бронзової плитки з фонтану на Поштовій площі в Києві. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Києві.

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