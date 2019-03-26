В Москве в больницу попал известный режиссер

Сообщается, что российского режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.

Точные причины госпитализации не называются, однако в издание говорится, что возможной причиной медицинского вмешательства стало сильнейшее переутомление режиссера от многократных перелетов.

74-летний режиссер Сергей Соловьев поставил более 20 кинокартин, в том числе, "Чужая Белая и Рябой", трилогия "АССА".

Среди других фильмов - "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина".

Напомним, в США умер известный сценарист и режиссер.