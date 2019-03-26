У Москві в лікарню потрапив відомий режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Москві госпіталізували відомого режисера Сергія Соловйова. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Повідомляється, що російського режисера Сергія Соловйова екстрено госпіталізували в одну з московських лікарень.
Точні причини госпіталізації не називаються, проте видання зазначає, що можливою причиною медичного втручання стала сильна перевтома режисера від багаторазових перельотів.
74-річний режисер Сергій Соловйов поставив понад 20 кінокартин, в тому числі, "Чужа Біла і Рябий", трилогія "АССА".
Серед інших фільмів - "Три сестри", "Ніжний вік", "Про любов", "2-Асса-2", "Анна Кареніна".
Нагадаємо, в США помер відомий сценарист і режисер.