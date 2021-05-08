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В Москве во время репетиции парада ко Дню Победы задержали четверых человек

В Москве во время репетиции парада ко Дню Победы задержали четверых человек

Киев  •  УНН

 • 18103 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция задержала в Москве четверых молодых людей якобы при попытке выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

Цитата

"Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада", - сказал собеседник агентства.

Детали

По данным СМИ, задержанными оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

Началась доследственная проверка.

Отметим, что накануне в Москве правоохранители задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину.

Что было ранее

Как сообщал УНН, в российском Владивостоке ко Дню Победы вывесили праздничные флаги, которые пользователи соцсетей признали похожими на знамена ВМС Японии, противника СССР во Второй Мировой войне.

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