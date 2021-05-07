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В российском Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии

В российском Владивостоке ко Дню Победы вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии

Киев  •  УНН

 • 22658 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В российском Владивостоке ко Дню Победы вывесили праздничные флаги, которые пользователи соцсетей признали похожими на знамена ВМС Японии, противника СССР во Второй Мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

На флагах, вывешенных в центре Владивостока, изображен Орден Отечественной войны, от которого расходятся красно-белые лучи. На флагах ВМС Японии есть похожие лучи, которые расходятся с красного круга.

В администрации города уже пообещали заменить флаги, возложив ответственность за произошедшее на подрядчика.

"Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа"", - сказали в пресс-службе администрации Владивостока.

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Во Владивостоке к 9 мая развесилы флаги, напоминающие знамёна ВМС Японии. На это стали жаловаться местные жители.

В администрации города заявили, что подрядчик неправильно истолковал условия, и украшения постараются заменить https://t.co/Bo6o1NpiqB pic.twitter.com/kv4bmjoU2x

- Лентач (@the_lentach) May 7, 2021

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