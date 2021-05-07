У російському Владивостоці до Дня Перемоги вивісили прапори, що нагадують знамена ВМС Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У російському Владивостоці до Дня Перемоги вивісили святкові прапори, які користувачі соцмереж визнали схожими на знамена ВМС Японії, противника СРСР у Другій Світовій війні. Про це інформує УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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На прапорах, вивішених в центрі Владивостоку, зображений Орден Вітчизняної війни, від якого розходяться червоно-білі промені. На прапорах ВМС Японії є схожі промені, які розходяться з червоного кола.
В адміністрації міста вже пообіцяли замінити прапори, поклавши відповідальність за подію на підрядника.
"Підрядник невірно витлумачив умови, зазначені в каталозі оформлення вулиць, рекомендованого до використання в роботі оргкомітетом "Перемога"", - сказали в пресслужбі адміністрації Владивостока.
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Во Владивостоке к 9 мая развесили флаги, напоминающие знамёна ВМС Японии. На это стали жаловаться местные жители.
В администрации города заявили, что подрядчик неправильно истолковал условия, и украшения постараются заменитьhttps://t.co/Bo6o1NpiqB pic.twitter.com/kv4bmjoU2x