У Москві під час репетиції параду до Дня Перемоги затримали чотирьох осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція затримала в Москві чотирьох молодих людей нібито при спробі вийти на проїжджу частину під час репетиції параду до Дня Перемоги. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

Цитата

"Поліція затримала чотирьох молодих людей, які намагалися вийти на проїжджу частину під час проходження техніки по Звенигородському шосе для репетиції параду", - сказав співрозмовник агентства.

Деталі

За даними ЗМІ, затриманими виявилися троє молодих людей з Москви, включаючи неповнолітнього, і дівчина 1999 року народження з Володимира. Перед цим вони зламали замок на горищі будинку, що стоїть неподалік проїжджої частини.

Почалася дослідча перевірка.

Відзначимо, що напередодні в Москві правоохоронці затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, в російському Владивостоці до Дня Перемоги вивісили святкові прапори, які користувачі соцмереж визнали схожими на прапори ВМС Японії, противника СРСР у Другій Світовій війні.

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