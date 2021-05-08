У Москві під час репетиції параду до Дня Перемоги затримали чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція затримала в Москві чотирьох молодих людей нібито при спробі вийти на проїжджу частину під час репетиції параду до Дня Перемоги. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
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"Поліція затримала чотирьох молодих людей, які намагалися вийти на проїжджу частину під час проходження техніки по Звенигородському шосе для репетиції параду", - сказав співрозмовник агентства.
Деталі
За даними ЗМІ, затриманими виявилися троє молодих людей з Москви, включаючи неповнолітнього, і дівчина 1999 року народження з Володимира. Перед цим вони зламали замок на горищі будинку, що стоїть неподалік проїжджої частини.
Почалася дослідча перевірка.
Відзначимо, що напередодні в Москві правоохоронці затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, в російському Владивостоці до Дня Перемоги вивісили святкові прапори, які користувачі соцмереж визнали схожими на прапори ВМС Японії, противника СРСР у Другій Світовій війні.