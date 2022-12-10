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В москве горела старинная усадьба Пушкинского музея

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В москве горел музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Цитата

«Сегодня в москве горел музей изобразительных искусств имени Пушкина», - говориться в сообщении.

Отмечаться, что речь об усадьбе Лопухиных конца XVII века в Малом Знаменском переулке в москве.

Так, огонь охватил перекрытия между чердаком и вторым этажом, затем произошло их обрушение. Сообщается, что пострадал сотрудник службы пожаротушения. Его передали медикам.

Добавим

В усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке ранее располагался Музей Рерихов. Позже здание было передано Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Дополнение

В москве был пожар в бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Тогда внутри здания находились люди.

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