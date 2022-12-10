У москві горіла старовинна садиба Пушкінського музею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У москві горів музей образотворчих мистецтв імені Олександра Пушкіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські Telegram-канали.
Цитата
«Сьогодні у москві горів музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що йдеться про садибу Лопухіних кінця XVII століття в Малому Знам'янському провулку в москві.
Так, вогонь охопив перекриття між горищем і другим поверхом, потім відбулося їхнє обвалення. Повідомляється, що постраждав співробітник служби пожежогасіння. Його передали медикам.
Додамо
У садибі Лопухіних у Малому Знам'янському провулку раніше розташовувався Музей Реріхів. Пізніше будинок було передано Державному музею образотворчих мистецтв імені О.С. Пушкіна (ДМОМ).
Доповнення
У москві була пожежа у бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Тоді всередині будівлі були люди.