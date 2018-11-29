В московском поезде проводник вез 15 шуб из лисиц и песцов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время проверки одного из вагонов московского поезда, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
По информации пограничников, партию меховых изделий пытался незаконно переместить через границу проводник поезда "Москва-Харьков".
"Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками вчера вечером. Во время проверки одного из вагонов поезда, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов. Владельцем незаконного товара оказался проводник - 34-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.
На нарушителя составлен протокол, товар изъят в установленном порядке, отметили в ГПСУ.
Напомним, молдаванин упаковал в потолок вагона семь шуб и икру.