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В московском поезде проводник вез 15 шуб из лисиц и песцов

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во время проверки одного из вагонов московского поезда, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По информации пограничников, партию меховых изделий пытался незаконно переместить через границу проводник поезда "Москва-Харьков".

"Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками вчера вечером. Во время проверки одного из вагонов поезда, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов. Владельцем незаконного товара оказался проводник - 34-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

На нарушителя составлен протокол, товар изъят в установленном порядке, отметили в ГПСУ.

Напомним, молдаванин упаковал в потолок вагона семь шуб и икру.

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