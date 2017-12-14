Молдованин запакував у стелю вагона сім шуб та ікру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прикордонники Могилів-Подільського загону у четвер спільно зі працівниками митниці, проводячи огляд потяга "Москва-Кишинів", виявили приховані в одному з вагонів 10 кілограмів червоної ікри та одинадцять хутряних виробів - 7 шуб, два жилети та два кардигани, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Сховок, в якому знаходився коштовний товар, належав громадянину Молдови - 37-річному провіднику поїзда. Тайник було обладнано з використанням конструктивних особливостей вагона – у міжстельовому просторі, поруч з ємкістю для води.
Наразі вантаж вилучено. Встановлюється його сума оцінки.
Нагадаємо, українець намагався провезти з Польщі 185 флаконів з парфумами.