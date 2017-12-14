Молдаванин упаковал в потолок вагона семь шуб и икру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пограничники Могилев-Подольского отряда в четверг совместно с сотрудниками таможни, проводя обзор поезда "Москва-Кишинев", обнаружили скрытые в одном из вагонов 10 килограммов красной икры и одиннадцать меховых изделий - 7 шуб, два жилеты и два кардигана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Тайник, в котором находился ценный товар, принадлежал гражданину Молдовы - 37-летнему проводнику поезда. Тайник был оборудован с использованием конструктивных особенностей вагона - в межпотолочном пространстве, рядом с емкостью для воды.
Сейчас груз изъят. Устанавливается его сумма оценки.
Напомним, украинец пытался провезти из Польши 185 флаконов с духами.