Молдаванин упаковал в потолок вагона семь шуб и икру

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пограничники Могилев-Подольского отряда в четверг совместно с сотрудниками таможни, проводя обзор поезда "Москва-Кишинев", обнаружили скрытые в одном из вагонов 10 килограммов красной икры и одиннадцать меховых изделий - 7 шуб, два жилеты и два кардигана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.