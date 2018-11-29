У московському поїзді провідник віз 15 шуб із лисиць та песців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Під час перевірки одного з вагонів московського потяга, в конструктивних особливостях транспортного засобу, а саме – в міжстельовому просторі, спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
За інформацією прикордонників, партію хутряних виробів намагався незаконно перемістити через кордон провідник потяга “Москва-Харків”.
“Виявили товар прикордонники Харківського загону спільно з митниками вчора ввечері. Під час перевірки одного з вагонів потяга, в конструктивних особливостях транспортного засобу, а саме — в міжстельовому просторі, спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів з лисиць та песців. Власником незаконного товару виявився провідник — 34-річний громадянин України”, — йдеться у повідомленні.
На порушника складено протокол, товар вилучено встановленим порядком, зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, молдованин запакував у стелю вагона сім шуб та ікру.