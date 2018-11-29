У московському поїзді провідник віз 15 шуб із лисиць та песців

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Під час перевірки одного з вагонів московського потяга, в конструктивних особливостях транспортного засобу, а саме – в міжстельовому просторі, спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

За інформацією прикордонників, партію хутряних виробів намагався незаконно перемістити через кордон провідник потяга “Москва-Харків”.

“Виявили товар прикордонники Харківського загону спільно з митниками вчора ввечері. Під час перевірки одного з вагонів потяга, в конструктивних особливостях транспортного засобу, а саме — в міжстельовому просторі, спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів з лисиць та песців. Власником незаконного товару виявився провідник — 34-річний громадянин України”, — йдеться у повідомленні.

На порушника складено протокол, товар вилучено встановленим порядком, зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, молдованин запакував у стелю вагона сім шуб та ікру.

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