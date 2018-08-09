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У Москальковой заявили, что угрозы жизни Сенцова нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 14 мая объявил голодовку, получает терапию и принимает питательную смесь, его жизни ничего не угрожает. Такое заявление в четверг сделали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

У Москальковой заявили, что угрозы жизни Сенцова нет

"Сенцов О. Г. получает инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink (по 10 мерных ложек пять раз в сутки). В настоящее время состояний, угрожающих жизни или медицинских показаний для принудительного питания нет", - проинформировали в пресс-службе.

У Москальковой также заявили, что с Сенцовім "регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, которіе наступают при длительном голодании".

"Проведен очередной разговор о необходимости перехода на сбалансированное питание с поэтапным добавлением калорийности до 1800 ккал в сутки. Мы были бы очень признательны, если бы наши соотечественники, которые находятся под стражей за границей, получали такое же внимательное отношение к себе и леченияе, - приводит пресс-служба слова Москальковой.

Ранее Москалькова направила украинской стороне фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 88-й день.

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