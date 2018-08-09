У Москалькової заявили, що загрози життю Сенцова немає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, отримує терапію та приймає поживну суміш, його життю нічого не загрожує. Таку заяву в четвер зробили у прес-службі уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сенцов О. Г. отримує інфузійну терапію, що включає парентеральне харчування, а також приймає поживну суміш Nutridrink (по 10 мірних ложок п'ять разів на добу). В даний час станів, що загрожують життю, або медичних показань для примусового харчування немає", - поінформували в прес-службі.
У Москалькової також заявили, що з Сенцовим "регулярно проводяться бесіди про негативні наслідки для організму, що наступають при тривалому голодуванні".
"Проведена чергова розмова про необхідність переходу на збалансоване харчування з поетапним додаванням калорійності до 1800 ккал на добу. Ми були б дуже вдячні, якби наші співвітчизники, які перебувають під вартою за кордоном, отримували таке ж уважне ставлення до себе і лікування", - наводить прес-служба слова Москалькової.
Раніше Москалькова надіслала українській стороні фотографії українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує в російській тюрмі вже 88-й день.