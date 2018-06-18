В море в Одесской области ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Сегодня в ГСЧС обратилась тренер баскетбольной команды спортивной школы ДЮСШ г. Килия, которая рассказала, что она с 32-ю детьми своей команды приехала на один день на отдых в с. Приморское. Расположившись на пляже, они разделились на две команды и зашли в Черное море. После игры и купания в море, тренер и два завуча начали звать детей на берег. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели одного из игроков - 10-летнего мальчика, который остался на косе.

Тренер зашла в воду и пошла по направлению парня, однако в следующее мгновение волна накрыла ребенка с головой и он исчез из поля зрения.

"На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. Сейчас на месте продолжается спасательно-поисковая операция", - рассказал начальник Измаильского ОП полковник полиции Роман Галкин.

Напомним, в Кировоградской области изъяли из водоема тело мужчины, который утонул в пруду.