У морі на Одещині шукають зниклого 10-річного хлопчика

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція встановлює обставини нещасного випадку на воді, що стався в с. Приморське Кілійського району. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Сьогодні до ДСНС звернулася тренер баскетбольної команди спортивної школи ДЮСШ м. Кілія, яка розповіла, що вона з 32-ма дітьми своєї команди приїхала на один день на відпочинок до с. Приморське. Розташувавшись на пляжі, вони розділилися на дві команди та зайшли в Чорне море. Після гри та купання в морі, тренер та два завуча почали кликати дітей на берег. Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили одного з гравців – 10-річного хлопчика, який залишився на косі.

Тренер зайшла в воду та пішла у напрямку хлопця, однак в наступну мить хвиля накрила дитину з головою та він зник з поля зору.

"На місце події прибули правоохоронці та рятувальники. Зараз на місці триває рятувально-пошукова операція", - розповів начальник Ізмаїльського ВП полковник поліції Роман Галкін.

Нагадаємо, у Кіровоградській області вилучили з водойми тіло чоловіка, який потонув у ставку. 

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