В МОН определили, какие учебники будут печататься за государственные средства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень учебников, которые в 2017 году будут печататься за государственные средства. В перечень вошло 156 наименований учебников. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает УНН.
"Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, которые будут выдаваться за счет государственного бюджета в 2017 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отбор учебников проходил в два этапа. На первом - осуществлялась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором - голосования учителей и администраций школ за то или иное издание.
Также отмечается, что следующим этапом подготовки учебников к печати является непосредственный заказ их областными департаментами образования по прогнозируемым количеством учеников.
"18-19 мая сведенный по всем регионам заказ тиражей учебников по каждому названию должен быть передан тендерному комитету. В этом году впервые издательства, которые будут печатать учебники за государственные средства, должны предоставить МОН электронные версии этих учебников для размещения в свободном доступе", - добавили в пресс-службе.
В МОН также отметили, что планируют разработать систему контроля доставки учебников в каждую школу.
Напомним, Министерство регионального развития и Министерство образования и науки начали Совместный проект по созданию нового образовательного пространства в 200 украинских школах, из них в этом году - в 50 школах.