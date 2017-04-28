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В МОН определили, какие учебники будут печататься за государственные средства

Киев • УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень учебников, которые в 2017 году будут печататься за государственные средства. В перечень вошло 156 наименований учебников. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает УНН.

В МОН определили, какие учебники будут печататься за государственные средства

"Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, которые будут выдаваться за счет государственного бюджета в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отбор учебников проходил в два этапа. На первом - осуществлялась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором - голосования учителей и администраций школ за то или иное издание.

Также отмечается, что следующим этапом подготовки учебников к печати является непосредственный заказ их областными департаментами образования по прогнозируемым количеством учеников.

"18-19 мая сведенный по всем регионам заказ тиражей учебников по каждому названию должен быть передан тендерному комитету. В этом году впервые издательства, которые будут печатать учебники за государственные средства, должны предоставить МОН электронные версии этих учебников для размещения в свободном доступе", - добавили в пресс-службе.

В МОН также отметили, что планируют разработать систему контроля доставки учебников в каждую школу.

Напомним, Министерство регионального развития и Министерство образования и науки начали Совместный проект по созданию нового образовательного пространства в 200 украинских школах, из них в этом году - в 50 школах.

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