У МОН визначили, які підручники друкуватимуться державним коштом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила перелік підручників, які у 2017 році будуть друкуватися за державні кошти. До переліку ввійшло 156 назв підручників. Про це повідомили у прес-службі МОН, передає УНН.
“Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила перелік із 156 назв підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що видаватимуться коштом державного бюджету у 2017 році”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що відбір підручників відбувався у два етапи. На першому — здійснювалася науково-методична експертиза проектів підручників, на другому — голосування вчителів та адміністрацій шкіл за те чи інше видання.
Також зазначається, що наступним етапом підготовки підручників до друку є безпосереднє замовлення їх обласними департаментами освіти за прогнозованою кількістю учнів.
“18-19 травня зведені за усіма регіонами замовлення накладів підручників по кожній назві мають бути передані тендерному комітету. У цьому році вперше видавництва, які друкуватимуть підручники державним коштом, повинні надати МОН електронні версії цих підручників для розміщення у вільному доступі”, — додали у прес-службі.
У МОН також зауважили, що планують розробити систему контролю доставки підручників до кожної школи.
Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку та Міністерство освіти та науки розпочали cпільний проект зі створення нового освітнього простору в 200 українських школах, з них цього року — в 50 школах.