В Минобразования объяснили, как детей до 6 лет зачисляют в первый класс

КИЕВ. 16 мая. УНН. Ребенок, который по состоянию на 1 сентября не достиг еще 6-летнего возраста, но хочет и может учиться в школе, может быть отнесена к 1-го классу при наличии справки от психолога, удостоверяющий его психологическую готовность к обучению. Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский в комментарии корреспонденту УНН.