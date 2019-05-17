В Минобразования объяснили, как детей до 6 лет зачисляют в первый класс
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ребенок, который по состоянию на 1 сентября не достиг еще 6-летнего возраста, но хочет и может учиться в школе, может быть отнесена к 1-го классу при наличии справки от психолога, удостоверяющий его психологическую готовность к обучению. Об этом сообщил руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного управления образованием Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский в комментарии корреспонденту УНН.
"С формальной точки зрения, действительно, приказ о зачислении ребенка выдается на 1 июня, и директор школы имеет право отказать ребенку (который не достигнет 6-летнего возраста по состоянию на 1 сентября - ред.), руководствуясь законом о полном общем среднем образовании, где написано, что зачисление происходит с 6 лет. Но существует практика, когда директора школ учитывают при зачислении ребенка психологическое состояние, подкрепленное документально", - отметил Божинский.
По его словам, сейчас руководство школ не имеет права проводить собеседования при зачислении учащихся в 1-го класса, поэтому психологическую готовность к обучению ребенка, не достигшего 6-летнего возраста, может оценить школьный психолог или другой подобный специалист, например, инклюзивного ресурсного центра.
Специалист должен оценить, готов ли ребенок общаться с детьми старшего возраста, не склонен ли он к виктимизации и тому подобное.
При этом он добавил, что еще в 2012 году главный санврач Украины в то время давал соответствующее разъяснение относительно ситуации зачисления детей в 1-й класс до достижения ими 6-летнего возраста. По его рекомендациям, такое возможно не ранее, чем в возрасте 5 лет и 9 месяцев при условии достижения психологической готовности.
"Такая практика существует в Украине, она довольно распространена", - добавил специалист.
Напомним, при зачислении детей в первый класс многие родители будущих школьников в Украине сталкивается с проблемой отсутствия прописки по месту жительства.