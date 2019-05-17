У МОН роз’яснили, як дітей до 6 років зараховують у перший клас
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Дитина, яка станом на 1 вересня не досягла ще 6-тирічного віку, але хоче і може вчитися у школі, може бути зарахована до 1-го класу при наявності довідки від психолога, що засвідчує її психологічну готовність до навчання. Про це повідомив керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський в коментарі кореспонденту УНН.
"З формальної точки зору, дійсно, наказ про зарахування дитини видається станом на 1 червня, і директор школи має право відмовити дитині (яка не досягне 6-річного віку станом на 1 вересня – ред.), керуючись законом про повну загальну середню освіту, де написано, що зарахування відбувається з 6 років. Але існує практика, коли директори шкіл враховують при зарахуванні дитини психологічний стан, що підкріплено документально", - зазначив Божинський.
За його словами, наразі керівництво шкіл не має права проводити співбесіди при зарахуванні учнів до 1-го класу, тож психологічну готовність до навчання дитини, яка не досягла 6-річного віку, може оцінити шкільний психолог або інший подібний спеціаліст, наприклад, інклюзивно-ресурсного центру.
Фахівець має оцінити, чи готова дитина спілкуватись із дітьми старшого віку, чи не схильна вона до віктимізації тощо.
При цьому він додав, що ще 2012 року головний санлікар України на той час давав відповідне роз’яснення щодо ситуації зарахування дітей до 1-го класу до досягнення ними 6-річного віку. За його рекомендаціями, таке можливо не раніше, ніж у віці 5 років і 9 місяців за умови досягнення психологічної готовності.
"Така практика існує в Україні, вона доволі поширена", - додав фахівець.
Нагадаємо, при зарахуванні дітей до першого класу багато батьків майбутніх школярів в Україні стикається із проблемою відсутності прописки за місцем проживання.