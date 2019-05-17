У МОН роз’яснили, як дітей до 6 років зараховують у перший клас

КИЇВ. 16 травня. УНН. Дитина, яка станом на 1 вересня не досягла ще 6-тирічного віку, але хоче і може вчитися у школі, може бути зарахована до 1-го класу при наявності довідки від психолога, що засвідчує її психологічну готовність до навчання. Про це повідомив керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський в коментарі кореспонденту УНН.