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В МОН посоветовали в любом случае подавать документы в 1 класс в школы по месту жительства

В МОН посоветовали в любом случае подавать документы в 1 класс в школы по месту жительства

Киев  •  УНН

 • 17832 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В МОН посоветовали родителям первоклассников подавать документы в школы по месту жительства, а потом пытаться попасть в какую-то лучшую школу на свободные места. Об этом сообщил руководитель экспертной группы по координационной политике Директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН Александр Сыч в комментарии корреспонденту УНН.

"Мы советуем подавать документы по месту жительства", - отметил Сыч.

По его словам, сейчас правила зачисления в 1 класс предусматривают возможность подачи документов в несколько учебных заведений. В случае же, если в другом учебном заведении найдется место для ребенка из другого района или она выигрывает такое во время жеребьевки (если претендентов на свободные места больше, чем свободных мест), то родители должны подать справку о том, что он выбыл из учебного заведения, в котором ребенок должен был учиться в соответствии со своей пропиской.

При этом он добавил, что пока механизм зачисления в 1 класс затруднен, так как в МОН нет единой электронной базы. Такие базы существуют лишь кое-где на местном уровне - в частности в Киеве, что значительно упрощает процедуру зачисления, поскольку в базе определенного учебного заведения автоматически появляется перечень всех зарегистрированных в закрепленных за ним районах детей, и родителям остается только принести документы.

Напомним, 8 мая прошлого года вступил в силу Порядок зачисления учащихся к первому классу.

Украинские Национальные Новости

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