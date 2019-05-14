У МОН порадили в будь-якому разі подавати документи в 1 клас до шкіл за місцем проживання

“Ми радимо подавати документи за місцем проживання”, — зазначив Сич.

За його словами, наразі правила зарахування до 1 класу передбачають можливість подання документів у кілька навчальних закладів. У випадку ж, якщо в іншому навчальному закладі знайдеться місце для дитини з іншого району або ж вона виграє таке під час жеребкування (якщо претендентів на вільні місця більше, ніж вільних місць), то батьки мають подати довідку про вибуття з навчального закладу, в якому дитина мала навчатися відповідно до своєї прописки.

При цьому він додав, що наразі механізм зарахування до 1 класу ускладнений, тому що в МОН немає єдиної електронної бази. Такі бази існують лише деінде на місцевому рівні — зокрема в Києві, що значно спрощує процедуру зарахування, оскільки в базі певного навчального закладу автоматично з’являється перелік усіх зареєстрованих у закріплених за ним районах дітей, і батькам залишається лише принести документи.

Нагадаємо, 8 травня минулого року набув чинності Порядок зарахування учнів до першого класу.



