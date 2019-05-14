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У МОН порадили в будь-якому разі подавати документи в 1 клас до шкіл за місцем проживання

У МОН порадили в будь-якому разі подавати документи в 1 клас до шкіл за місцем проживання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У МОН порадили батькам першокласників подавати документи до шкіл за місцем проживання, а потім намагатися потрапити до якоїсь кращої школи на вільні місця. Про це повідомив керівник експертної групи з координаційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН Олександр Сич в коментарі кореспонденту УНН.

“Ми радимо подавати документи за місцем проживання”, — зазначив Сич.

За його словами, наразі правила зарахування до 1 класу передбачають можливість подання документів у кілька навчальних закладів. У випадку ж, якщо в іншому навчальному закладі знайдеться місце для дитини з іншого району або ж вона виграє таке під час жеребкування (якщо претендентів на вільні місця більше, ніж вільних місць), то батьки мають подати довідку про вибуття з навчального закладу, в якому дитина мала навчатися відповідно до своєї прописки.

При цьому він додав, що наразі механізм зарахування до 1 класу ускладнений, тому що в МОН немає єдиної електронної бази.  Такі бази існують лише деінде на місцевому рівні — зокрема в Києві, що значно спрощує процедуру зарахування, оскільки в базі певного навчального закладу автоматично з’являється перелік усіх зареєстрованих у закріплених за ним районах дітей, і батькам залишається лише принести документи.

Нагадаємо, 8 травня минулого року набув чинності Порядок зарахування учнів до першого класу.

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