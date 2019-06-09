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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 27852 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 108675 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106418 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129544 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129973 просмотра

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В Молдове активист с плакатом в поддержку Сенцова преградил путь автомобилю посла России

В Молдове активист с плакатом в поддержку Сенцова преградил путь автомобилю посла России

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В воскресенье в Молдове местный активист Ваан Мартиросян перекрыл путь автомобилю посла России с плакатом с требованием освобождения удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится на странице в Facebook акции #SaveOlegSentsov, передает УНН.

"Во время визита посла Российской Федерации в парламент Молдовы активист Ваан Мартиросян преградил путь автомобиля посла и еще раз напомнил об Олеге Сенцове, других политзаключенных и пленных моряках", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Отказываясь от пищи, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дня - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Как сообщал УНН, Сенцов написал новый роман в российской колонии.

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