У Молдові активіст з плакатом на підтримку Сенцова перегородив шлях автомобілю посла Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У неділю в Молдові місцевий активіст Ваан Мартиросян перекрив шлях автомобілю посла Росії з плакатом з вимогою звільнення утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться на сторінці в Facebook акції #SaveOlegSentsov, передає УНН.
“Під час візиту посла Російської Федерації в парламент Молдови активіст Ваан Мартиросян перегородив шлях автомобіля посла і ще раз нагадав про Олега Сенцової, інших політв’язнів і полонених моряків”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засуджено до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.
Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих за політичними мотивами. Голодування тривало 145 дні — режисер був змушений перервати його 6 жовтня через погрози примусового годування.
Як повідомляв УНН, Сенцов написав новий роман в російській колонії.