В Минюсте заявили, что Назка является недееспособным органом

"Для нас было достаточно давно понятно, что Назка в тот способ, который был сформирован, и в нынешнем составе является недееспособным органом. Это проявлялось во многих различных ситуациях. В частности, министр юстиции неоднократно подчеркивал, что Назка не выполняет свои функции, предусмотренные законом ", - сказал чиновник.

С.Петухов подчеркнул, что решение по руководству Назка должно быть принято после второй волны декларирования.

Как сообщал УНН, глава Назка Наталья Корчак объяснила почему работает со сбоями реестр деклараций.