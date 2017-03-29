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В Минюсте заявили, что Назка является недееспособным органом

В Минюсте заявили, что Назка является недееспособным органом

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Назка в нынешнем составе является недееспособным органом. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, передает УНН.

"Для нас было достаточно давно понятно, что Назка в тот способ, который был сформирован, и в нынешнем составе является недееспособным органом. Это проявлялось во многих различных ситуациях. В частности, министр юстиции неоднократно подчеркивал, что Назка не выполняет свои функции, предусмотренные законом ", - сказал чиновник.

С.Петухов подчеркнул, что решение по руководству Назка должно быть принято после второй волны декларирования.

Как сообщал УНН, глава Назка Наталья Корчак объяснила почему работает со сбоями реестр деклараций.

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