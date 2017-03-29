У Мін'юсті заявили, що НАЗК є недієздатним органом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. НАЗК у нинішньому складі є недієздатним органом. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов, передає УНН.
“Для нас було достатньо давно зрозуміло, що НАЗК в той спосіб, в який був сформований, і в нинішньому складі є недієздатним органом. Це проявлялося в багатьох різних ситуаціях. Зокрема міністр юстиції неодноразово наголошував на тому, що НАЗК не виконує свої функції, передбачені законом,” — сказав урядовець.
С.Пєтухов наголосив, що рішення по керівництву НАЗК має бути прийняте після другої хвилі декларування.
Як повідомляв УНН, голава НАЗК Наталія Корчак пояснила чому працює зі збоями реєстр декларацій.