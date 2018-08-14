В Минюсте разрабатывают альтернативу заключению детей за преступления

"Сейчас разрабатывается законодательная инициатива, которая позволит выводить ребенка из системы уголовного производства еще на этапе досудебного следствия, чтобы он вообще не попадал в суд. Если будет проведена медиация, все стороны производства достигнут согласия, и ребенок не попадет в суд и не получит наказание, связанное с лишением свободы", - сказал он.

Но Янчук уточнил, что это не касается совершения особо тяжких преступлений детьми, которые связаны с убийствами или тяжелыми травмами, которые привели к смерти.

В то же время и.о. председателя Центра пробации отметил, что дети-правонарушителей не будут избегать наказания, просто будет предусмотрен более конструктивный подход к наказанию.



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"Мы предполагаем, что это будет в определенной степени прекращение уголовного производства в случае заключения сделки, удовлетворяющая стороны. Условия и ограничения, которые будут применяться этим соглашением, например, ограничения в общении, дополнительные меры контроля посещения по месту жительства или учебы, главное - прохождение коррекционных программ, которые осуществляют социальные службы и пробационных программ, которые осуществляет пробация", - отметил он.

Таким образом, резюмировал Янчук, если будет согласие сторон на заключение соглашения и оно будет выполняться малолетним нарушителем, то это будет основанием для закрытия уголовного производства в отношении него.



"И ребенок не попадет дальше в систему правосудия и не получит тех травм, которые он может получить", - добавил он.



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