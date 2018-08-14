В Минюсте разрабатывают альтернативу заключению детей за преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Министерстве юстиции Украины разрабатывают законопроект о выводе детей, совершивших не значительны преступления, из системы уголовного производства, чтобы они не попадали в тюрьму. Об этом сказал на пресс-конференции и.о. председателя "Центра пробации" Олег Янчук, передает корреспондент УНН.
"Сейчас разрабатывается законодательная инициатива, которая позволит выводить ребенка из системы уголовного производства еще на этапе досудебного следствия, чтобы он вообще не попадал в суд. Если будет проведена медиация, все стороны производства достигнут согласия, и ребенок не попадет в суд и не получит наказание, связанное с лишением свободы", - сказал он.
Но Янчук уточнил, что это не касается совершения особо тяжких преступлений детьми, которые связаны с убийствами или тяжелыми травмами, которые привели к смерти.
В то же время и.о. председателя Центра пробации отметил, что дети-правонарушителей не будут избегать наказания, просто будет предусмотрен более конструктивный подход к наказанию.
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"Мы предполагаем, что это будет в определенной степени прекращение уголовного производства в случае заключения сделки, удовлетворяющая стороны. Условия и ограничения, которые будут применяться этим соглашением, например, ограничения в общении, дополнительные меры контроля посещения по месту жительства или учебы, главное - прохождение коррекционных программ, которые осуществляют социальные службы и пробационных программ, которые осуществляет пробация", - отметил он.
Таким образом, резюмировал Янчук, если будет согласие сторон на заключение соглашения и оно будет выполняться малолетним нарушителем, то это будет основанием для закрытия уголовного производства в отношении него.
"И ребенок не попадет дальше в систему правосудия и не получит тех травм, которые он может получить", - добавил он.
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