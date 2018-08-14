У Мін'юсті розробляють альтернативу ув'язненню дітей за злочини

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Міністерстві юстиції України розробляють законопроект про виведення дітей, які вчинили не значні злочини, з системи кримінального провадження, щоб вони не потрапляли до в'язниці. Про це сьогодні сказав на прес-конференції в.о. голови "Центру пробації" Олег Янчук, передає кореспондент УНН.