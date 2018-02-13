В Минюсте прокомментировали решение ЕСПЧ по обеспечению соцвыплат на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Европейском суде по правам человека заявили, что украинская сторона сделала все возможное, чтобы обеспечить социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает УНН.
"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликта мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса и это не является нарушением Конвенции", - написал Петухов.
Он отметил, платить пенсии в оккупированном Донбассе сейчас может только Россия, которая осуществляет эффективный контроль над этой территорией.
Напомним, Европейский суд по правам человека постановил, что не видит нарушений со стороны государства Украина по делу по жалобе семерых жителей Донецка по доступу в суд.