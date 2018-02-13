В Минюсте прокомментировали решение ЕСПЧ по обеспечению соцвыплат на Донбассе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86831 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100097 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100518 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113460 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102361 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105413 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 112327 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Европейском суде по правам человека заявили, что украинская сторона сделала все возможное, чтобы обеспечить социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает УНН.

"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликта мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса и это не является нарушением Конвенции", - написал Петухов.

Он отметил, платить пенсии в оккупированном Донбассе сейчас может только Россия, которая осуществляет эффективный контроль над этой территорией.

Напомним, Европейский суд по правам человека постановил, что не видит нарушений со стороны государства Украина по делу по жалобе семерых жителей Донецка по доступу в суд.

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