У Мін'юсті прокоментували рішення ЄСПЛ щодо забезпечення соцвиплат на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Європейському суді з прав людини заявляють, що українська сторона зробила все можливе, щоб забезпечити соціальними виплатами жителів окупованого Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов, передає УНН.

“ЄСПЛ підтвердив, що Україна зробила все можливе для забезпечення соціальними виплатами жителів окупованого Донбасу. Через триваючий конфлікт ми фізично не можемо платити пенсії на тимчасово неконтрольованій частині Донбасу і це не є порушенням Конвенції”, — написав Пєтухов.

Він зазначив, платити пенсії в окупованому Донбасі зараз може лише Росія, яка здійснює ефективний контроль над цією територією.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив, що не бачить порушень з боку держави Україна у справі за скаргою сімох жителів Донецька щодо доступу до суду.

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