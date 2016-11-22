В Минюсте сообщили, что НАПК не имеет доступа к базам ГФС

"НАПК, которое должно мониторить и проверять электронные декларации, не имеет доступа к базам ГФС, то есть форма 1-ДФ, а это полностью задекларированные доходы лица за его жизнь. Вопрос, если кому-то не дают доступ, кому это нужно? И если ГФС отдаст доступ к своим базам, насколько ГФС является проблемным коррупционным органом, который пытается сохранить эту информацию и полномочия и не предоставлять никому", - отметила Т.Козаченко.

"Для меня господин Насиров не сильно отличается от господина Клименко. Налоговые органы не обновились и не делают ничего для того, чтобы здесь создать действительно систему, когда может развиваться бизнес и будут прозрачные правила работы для того чтобы люди могли платить налоги. Потому что нельзя быть прозрачным не в прозрачных правилах", - подчеркнула она.