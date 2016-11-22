У Мін'юсті повідомили, що НАЗК не має доступу до баз ДФС

"НАЗК, яке повинно моніторити і перевіряти електронні декларації, не має доступу до баз ДФС, тобто форма 1-ДФ, а це повністю задекларовані статки особи за її життя. Питання, якщо комусь не дають доступ, кому це потрібно? І якщо ДФС віддасть доступ до своїх баз, наскільки ДФС є проблемним корупційним органом, який намагається зберегти цю інформацію та повноваження і не надавати нікому", – зазначила Т.Козаченко.

"Для мене пан Насіров не дуже відрізняється від пана Клименка. Податкові органи не оновилися і не роблять нічого для того, щоб тут створити насправді систему, коли може розвиватися бізнес і будуть прозорі правила роботи для того щоб люди могли сплачувати податки. Бо не можна бути прозорим не в прозорих правилах", - наголосила вона.