В Минюсте опасаются превращения НАПК в "коррупционный" орган

"Наибольший риск, чтобы специально созданные антикоррупционные органы не превратились в коррупционные. Минюст всегда поддерживал создание НАПК. Мы готовы работать вместе с вами, но с другой стороны мы не можем допустить регистрировать нормативные акты там, где рассматриваются конкретные коррупционные схемы, что некий сотрудник по чьим-то непонятным поручениям будет проверять директоров школ и врачей. А как это будет происходить? Они будут звонить и говорить: "Вы знаете, мы завтра будем начинать вашу проверку, но чтобы не проверять, может как-то договоримся?" - отметил Г.Гецадзе.

Также заместитель министра юстиции отметил, что гражданское общество должно иметь возможность проверять деятельность НАПК.

"Я думаю, что, прежде всего, НАПК должно работать открыто, мы должны создать эффективные механизмы мониторинга со стороны нашего гражданского общества, НАПК должно оправдать свое существование", - добавил он.

Как сообщал УНН, Минюст отказал НАПК в регистрации проверки е-деклараций.