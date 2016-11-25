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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Минюсте опасаются превращения НАПК в "коррупционный" орган

Киев • УНН

 • 7782 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что наибольшим риском для Украины является то, чтобы НАПК как специально созданный антикоррупционный орган не превратился в "коррупционный". Об этом во время брифинга заявил заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе, передает корреспондент УНН.

В Минюсте опасаются превращения НАПК в "коррупционный" орган

"Наибольший риск, чтобы специально созданные антикоррупционные органы не превратились в коррупционные. Минюст всегда поддерживал создание НАПК. Мы готовы работать вместе с вами, но с другой стороны мы не можем допустить регистрировать нормативные акты там, где рассматриваются конкретные коррупционные схемы, что некий сотрудник по чьим-то непонятным поручениям будет проверять директоров школ и врачей. А как это будет происходить? Они будут звонить и говорить: "Вы знаете, мы завтра будем начинать вашу проверку, но чтобы не проверять, может как-то договоримся?" - отметил Г.Гецадзе.

Также заместитель министра юстиции отметил, что гражданское общество должно иметь возможность проверять деятельность НАПК.

"Я думаю, что, прежде всего, НАПК должно работать открыто, мы должны создать эффективные механизмы мониторинга со стороны нашего гражданского общества, НАПК должно оправдать свое существование", - добавил он.

Как сообщал УНН, Минюст отказал НАПК в регистрации проверки е-деклараций.

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