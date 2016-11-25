У Мін’юсті побоюються перетворення НАЗК на "корупційний" орган
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Міністерстві юстиції України повідомили, що найбільшим ризиком для України є те, щоб НАЗК як спеціально створений антикорупційний орган не перетворився на "корупційний". Про це під час брифінгу заявив заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе, передає кореспондент УНН.
"Найбільший ризик, щоб спеціально створені антикорупційні органи не перетворилися на корупційні. Мін’юст завжди підтримував створення НАЗК. Ми готові працювати разом з вами, але з іншого боку ми не можемо допустити реєструвати нормативні акти там, де розглядаються конкретні корупційні схеми, що якийсь співробітник за чиїмось незрозумілим дорученням буде перевіряти директорів шкіл та лікарів. А як це буде відбуватися? Вони телефонуватимуть і говоритимуть: "Ви знаєте, ми завтра будемо починати вашу перевірку, але щоб не перевіряти, може якось домовимося?" - зазначив Г.Гецадзе.
Також заступник міністра юстиції зазначив, що громадянське суспільство повинне мати можливість перевіряти діяльність НАЗК.
"Я думаю, що, насамперед, НАЗК повинне працювати відкрито, ми маємо створити ефективні механізми моніторингу з боку нашого громадянського суспільства, НАЗК має виправдати своє існування", - додав він.
Як повідомляв УНН, Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій.