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У Мін’юсті побоюються перетворення НАЗК на "корупційний" орган

Київ • УНН

 • 7782 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Міністерстві юстиції України повідомили, що найбільшим ризиком для України є те, щоб НАЗК як спеціально створений антикорупційний орган не перетворився на "корупційний". Про це під час брифінгу заявив заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе, передає кореспондент УНН.

У Мін’юсті побоюються перетворення НАЗК на "корупційний" орган

"Найбільший ризик, щоб спеціально створені антикорупційні органи не перетворилися на корупційні. Мін’юст завжди підтримував створення НАЗК. Ми готові працювати разом з вами, але з іншого боку ми не можемо допустити реєструвати нормативні акти там, де розглядаються конкретні корупційні схеми, що якийсь співробітник за чиїмось незрозумілим дорученням буде перевіряти директорів шкіл та лікарів. А як це буде відбуватися? Вони телефонуватимуть і говоритимуть: "Ви знаєте, ми завтра будемо починати вашу перевірку, але щоб не перевіряти, може якось домовимося?" - зазначив Г.Гецадзе.

Також заступник міністра юстиції зазначив, що громадянське суспільство повинне мати можливість перевіряти діяльність НАЗК.

"Я думаю, що, насамперед, НАЗК повинне працювати відкрито, ми маємо створити ефективні механізми моніторингу з боку нашого громадянського суспільства, НАЗК має виправдати своє існування", - додав він.

Як повідомляв УНН, Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій.

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