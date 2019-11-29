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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39387 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98342 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Минюсте планируют разработать стратегию юридической войны с Россией

В Минюсте планируют разработать стратегию юридической войны с Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Министерстве юстиции Украины планируют привлечь международных экспертов для создания стратегии юридической войны с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"У нас амбициозные планы в этой сфере (юридическая война с РФ - ред.). Мы планируем открыть вебпортал, на котором каждый сможет найти всю информацию о том, как ведется эта война, кто ее ведет, детальное описание всех наших побед, поражений и планов. За месяц - полтора мы сможем представить этот вебпорал и показать реальную картину происходящего на юридическом фронте войны с РФ. Также в планах создание координационного центра и привлечения лучших международных экспертов в сфере международного гуманитарного права с тем, чтобы они нам помогли разработать стратегию юридической войны с РФ", - сообщил Минстр юстиции Денис Малюська.

Напомним, в Министерстве юстиции нашли скрытую корреспонденцию, которую сотрудники министерства вероятно спрятали по заказу третьих лиц.

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