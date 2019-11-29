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У Мін'юсті планують розробити стратегію юридичної війни з Росією

У Мін'юсті планують розробити стратегію юридичної війни з Росією

Київ • УНН

 • 12645 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Міністерстві юстиції України планують залучити міжнародних експертів для створення стратегії юридичної війни з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"У нас амбітні плани у цій сфері (юридична війна з РФ – ред. ). Ми плануємо відкрити вебпортал, на якому кожен зможе знайти всю інформацію про те, як ведеться ця війна, хто її веде, детальний опис всіх наших перемог, поразок і планів. За місяць – півтора ми зможемо презентувати цей вебпорал і показати реальну картину того, що відбувається на юридичному фронті війни з РФ. Також у планах створення координаційного центру та залучення найкращих міжнародних експертів у сфері міжнародного гуманітарного права з тим, щоб вони нам допомогли розробити стратегію юридичної війни з РФ", – повідомив Мінстр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, в Міністерстві юстиції знайшли приховану кореспонденцію, яку співробітники міністерства імовірно сховали на замовлення третіх осіб.

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