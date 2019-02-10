В Минветеранов до сих пор работает один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Министерстве по вопросам ветеранов до сих пор работает один человек - министр Ирина Фриз, остальных работников будут набирать только после вступления на пост госсекретаря. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Министерства.
"В Министерстве работает пока только Ирина Фриз. Она ждет утверждения штатного расписания и возможность брать на работу людей. Сейчас это все регулируется бюрократически. На этой неделе завершился конкурс на должность госсекретаря, министерство ждет, когда наконец дадут этого госсекретаря", - отметили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, только за неделю победитель конкурса будет утвержден в должности госсекретаря Министерства, и сможет, в свою очередь, утверждать штатное расписание работников Министерства.
В то же время, как пояснили в Министерстве, около полутора десятков областей в Украине уже имеют своих представителей в Совете ветеранов - их утвердила министр по представлению главы Совета ветеранов Владимира Лагоди.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что Министерство начнет полноценную работу после того, как будет заполнено не менее 30% штатных вакансий и будет утверждена его смета.
Всего предполагается утвердить в штат Министерства 325 человек, из них 200 в центральный аппарат, а остальные - в территориальные органы.
Напомним, ранее министр Ирина Фриз рассказала УНН, что Министерство по делам ветеранов насчитывает два работника из 325 необходимых, имея в виду себя и главу Совета ветеранов Владимира Лагоду, который, собственно, представляет не Министерство, а совещательный орган при нем.
28 ноября 2018 года Кабинет министров Украины сегодня на своем заседании принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.
Как сообщал УНН, до 28 января продолжался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины.