В Минветеранов до сих пор работает один человек

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Министерстве по вопросам ветеранов до сих пор работает один человек - министр Ирина Фриз, остальных работников будут набирать только после вступления на пост госсекретаря. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Министерства.